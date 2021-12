Comerciante é morto a tiros em Vitória da Conquista

Um comerciante de 56 anos foi morto na noite desta quarta-feira, 16, por volta das 20h, no município de Vitória da Conquista, a 512 km de Salvador.

Segundo informações da polícia, Alberto Medeiros Novais, que era proprietário de uma peixaria, estava em um depósito de frios quando um grupo de criminosos entraram no local e anunciaram um assalto.

A suspeita é que a vítima tenha reagido à ação e, por isso, os assaltantes efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele, que morreu no local.

O corpo de Alberto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, e o crime será investigado pela10ª Coordenadoria de Polícia do Interior e pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. As informações são do Blog do Anderson.

