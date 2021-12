Comerciante é executado com 13 tiros em açougue

Kalijairo Amaral de Araújo, 26 anos, foi executado dentro de seu açougue, na noite de terça-feira, 5, no bairro Vila Vargas, em Teixeira de Freitas (a 800 km de Salvador).

O comerciante, também conhecido como Calliman, estava do lado de fora do açougue Casa de Carne e Peixaria Carvalho quando os assassinos chegaram em motocicletas e começaram a atirar.

Kalijairo ainda correu para dentro do estabelecimento, mas os criminosos foram atrás e mataram o homem.

Segundo o perito Manuel Garrido, a vítima foi morta com 13 tiros: sete na cabeça, um no peito, dois no abdômen, um do lado direito do rosto, um no braço esquerdo e um nas cotas.

Kalijairo já tinha passagem pela polícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A polícia investiga a autoria e a motivação do crime. As informações são do site Bahia Extremo Sul.

adblock ativo