Comerciante é assassinado na frente do neto em Feira de Santana

Um comerciante foi morto dentro do próprio bar na noite de quarta-feira, 5, no distrito Bonfim de Feira, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A vítima estava com o neto de 2 anos na hora em que foi baleado.

De acordo com as informações do site Acorda Cidade, Joselindo da Silva Rodrigues, 45 anos, foi surpreendido por homens armados que chegaram em um veículo de cor preta e atiraram três vezes contra ele.

A vítima, mesmo baleada, conseguiu andar alguns metros na na rua Cachoeira, onde o estabelecimento está localizado, para pedir ajuda. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, por volta das 20h, mais não resistiu aos ferimentos.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia, que investiga o crime.

adblock ativo