Comerciante é assassinado em Teixeira de Freitas

O comerciante Cristiano Gomes Cabral, de 33 anos, foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 2, na rua Costa Rica, no bairro da Liberdade, em Teixeira de Freitas (a 800 quilômetros de Salvador). As informações são do site Sul Bahia News.

Cabra estava em frente ao seu estabelecimento comercial, o 'Mercadinho JC', quando foi surpreendido por dois homens armados, que chegaram ao local atirando. Segundo a 8ª Coordenadoria Regional de Polícia Técnica, ele foi alvejado com nove tiros.

Edval Moura Ribeiro, que conversava com a vítima no momento do crime, foi baleado com três tiros na barriga. Ele foi socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Regional de Teixeira de Freitas. O seu estado de saúde não foi informado pela unidade.

O núcleo do Serviço de Investigação em Locais de Crime (Silc) instaurou inquérito para investigar o crime.

adblock ativo