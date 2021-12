Comerciante é assassinado em Feira de Santana

Um comerciante foi assassinado na noite desta quarta-feira, 24, em Feira de Santana (a 116 quilômetros de Salvador). José Renato Oliveira dos Santos, de 40 anos, foi morto dentro dentro do bar de sua propriedade, que fica no conjunto George Américo, em Campo Limpo. Ele foi atingido por vários tiros.

De acordo com a polícia, o principal suspeito é o ex-genro da vítima. Segundo a investigação, eles teriam se desentendido depois que o ex-genro agrediu a filha de José Renato.

Esse é o segundo homicídio registrado este ano no conjunto George Américo, único local que conta com uma base comunitária em Feira de Santana. Desde a implantação, em setembro de 2012, houve uma redução de mais de 92% nos assassinatos nesta localidade, que era considerada uma das regiões mais violentas do município.

