Comerciante é assassinado a tiros em supermercado de Feira

O comerciante Fernando Cláudio da Conceição Brito, 38 anos, foi assassinado com quatro tiros na manhã desta sexta-feira, 21, na rua Papa XXIII, em Feira de Santana (a 112 km de Salvador). A vítima foi morta quando estava no Supermercado e Açougue Delicias da Carne, de sua propriedade. A polícia trabalha com a hipótese de vingança já que, segundo familiares, o comerciante estava sendo ameaçado.

De acordo com informações de funcionários do supermercado, Fernando estava conversando com uma das atendentes no caixa, quando três homens invadiram o local e atiraram contra ele. "Tudo foi rápido, só ouvimos os tiros e, quando corremos para ver o que havia ocorrido, já o encontramos caído todo ensanguentado", contou um dos funcionários.

O comerciante chegou a ser levado por familiares para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas ele faleceu logo após receber os primeiros socorros.

Familiares que estavam no hospital preferiram não falar com a imprensa sobre o assunto. Mas um amigo do comerciante informou que, na última semana, ele teria recebido ameaças devido a um problema com um imóvel.

A delegada Herundina Neves, da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), efetuou o levantamento cadavérico e iniciou o interrogatório das testemunhas. O corpo será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser necropsiado.

