Comercial com casais gays causa polêmica

Comercial de campanha do Dia dos Namorados da perfumaria O Boticário, que apresenta casais heterossexuais e homossexuais trocando presentes, tem causado polêmica na internet.

Criada pela agência paulistana AlmapBBDO, a peça publicitária veiculada desde o dia 24 de maio tem como objetivo, segundo a assessoria da empresa, "abordar com respeito e sensibilidade a ressonância atual sobre as mais diferentes formas de amor".

Mas a inovação tem causado reações de repúdio. Algumas pessoas têm demonstrado, com veemência, que discordam da exibição de casais homossexuais no comercial.

Em grupos do aplicativo WhatsApp, há usuários que têm solicitado que as pessoas deem 'dislikes' no vídeo oficial da campanha, postado no YouTube, e estão incentivando até boicote aos produtos da marca.

Uma internauta registrou queixa no site Reclame Aqui, alegando sentir-se insatisfeita com a campanha. Ela alega que não quer que os filhos assistam a um comercial contendo "alusão ao homossexualismo".

Em nota, O Boticário defendeu "as diferentes formas de amor, independentemente da cor da pele, gênero e orientação sexual, e que valoriza a tolerância e respeita a diversidade de escolhas e pontos de vista".

"Futuro"

Na opinião de Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), a perfumaria estaria apenas "antecipando o futuro".

Segundo Cerqueira, "hoje em dia vivemos em uma sociedade de consumo, e cada vez mais o número de homossexuais que se assumem tem crescido. E o grupo LGBT é exigente. Eles precisam de roupas, perfumes, produtos que possam associar à própria realidade e inclusão de vida".

Ainda de acordo com ele, esse movimento de repúdio parte de pessoas "ignorantes", que não estão preocupadas com a sociedade, mas querem apenas chamar a atenção para elas mesmas.

"A família brasileira mudou. Não é mais aquilo tradicional da mulher em casa e o marido com a amante no bordel. A gente escolhe a nossa família e eu parabenizo e me sinto representado pela Boticário", concluiu o presidente do GGB.

adblock ativo