Comemorações de réveillon exigem cuidados extras com rede elétrica

A aproximação do réveillon traz também as comemorações e o uso de fogos de artifício para a virada do ano. Com isso, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) alerta para os perigos de utilizar fogos perto de rede elétrica. Diante deste cenário, foram organizadas algumas orientações que irão ajudar a evitar acidentes comuns nesse período.

O primeiro ponto de atenção é no uso de bombas, fogos e rojões. Todos os itens só podem ser manuseados por adultos, seguindo as orientações de segurança do fabricante estampadas na embalagem, sempre optando por comprar produtos com certificado de garantia e qualidade.

Os riscos associados ao uso de fogos de artifícios próximos da rede elétrica incluem acidentes que podem prejudicar o fornecimento de energia até situações fatais.

Caso ocorra interrupção de energia elétrica na região, o primeiro passo é solar a área e acionar a distribuidora para identificação da situação. A Coelba também recomenda que nunca se aproxime ou toque em fios caídos no chão ou tente retirar objetos da rede.

Veraneio

As casas de veraneio também são locais comuns de comemorações do réveillon e a Coelba reforça algumas atenções necessárias para estes locais.

É preciso ter atenção ao estado da fiação do imóvel, que normalmente fica fechado boa parte do ano e pode não estar com a manutenção em dia. A orientação é checar as instalações elétricas do local com a ajuda de um profissional habilitado.

Caso o imóvel seja alugado, a Coelba orienta buscar informações com o proprietário sobre o estado da fiação da casa e há quanto tempo ela foi erguida – o tempo médio da durabilidade de toda a fiação é de 15 anos.

Ao chegar na casa, certifique-se de localizar onde fica o disjuntor e confira o estado da fiação e das tomadas.

Outra atenção se dá no caso de residências com piscina. Não ligue aparelhos eletrônicos perto da água e não manuseie os equipamentos com o corpo molhado e descalço.

