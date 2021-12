Comemorações da Independência da Bahia têm início em Cachoeira

A cidade de Cachoeira (distante a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano, iniciou neste domingo, 25, as comemorações da Independência da Bahia, celebrada no dia 2 de julho. Em homenagem à Batalha de Cachoeira, a cerimônia contou com atos cívicos, como a transferência da sede do governo do estado para a cidade, culturais e religiosos.

Pela manhã, foram hasteadas as bandeiras do Brasil, do Estado e de município, em frente à Câmara, cerimônia do tradicional Te Deum, uma missa em forma de canto, na paróquia local.

Durante o hasteamento da bandeira, os estudantes participaram da celebração e cantaram os hinos Nacional e da Bahia – o Hino ao 2 de Julho.

À tarde, os tradicionais desfiles com a imagem do Caboclo e das fanfarras escolares animam moradores e turistas.

Foram oferecidos à população serviços do SAC Móvel, como emisão da carteira de identidade, antecedentes criminais, CPF, recadastramento de pensionistas e ouvidoria (Foto: Alberto Coutinho | GOV-BA)

Luta por liberdade

No dia 2 de junho de 1822, moradores da cidade iniciaram as lutas pela Independência da Bahia, que em 2 de julho de 1823, resultaram na libertação baiana do domínio português.

