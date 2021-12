Começam inscrições para o Miss Bahia 2015

As mulheres que querem se tornar Miss Bahia 2015 já podem começar a se preparar. As inscrições gratuitas estão abertas e devem ser feitas no site do Miss Brasil (www.missbrasiloficial.com.br). A vencedora vai concorrer ao cobiçado posto de Miss Brasil.

Para participar, as candidatas devem ter pelo menos 18 e no máximo 26 anos de idade completos no dia do evento. Devem ter, no mínimo, 1,68m de altura. As mulheres também devem ser brasileiras natas ou naturalizadas - há, no mínimo, 12 meses da data do concurso. As participantes devem ter nível superior, completo ou incompleto.

Ainda não foi divulgada a data do concurso.

