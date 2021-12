Começam estudos para as fundações da ponte SSA-Itaparica

Começaram nesta sexta-feira, 6, os estudos de sondagem e potenciais locais das fundações da ponte Salvador-Ilha de Itaparica, na Bahia de Todos-os-Santos (BTS). A análise servirá para identificar rochas sedimentares, trechos de lama e outras especificidades do solo e subsolo. Estão previstos 16 furos, sendo 12 no mar, ao longo do traçado previsto. As ações começaram após o "Alerta aos Navegantes" divulgado pela Marinha e serão comandadas pela Geofort junto à Belov Engenharia.

O responsável técnico e engenheiro de segurança do trabalho, Edirailton Filho, explica que a sondagem consiste em furos de apenas 75 milímetros de diâmetro, que podem chegar até 120 metros de profundidade, a partir do piso de apoio da sonda. E que o procedimento não causará qualquer transtorno à população e a navegação da região.

A balsa com as equipes e equipamentos ficará em cada ponto de estudo por cerca de cinco dias. As embarcações foram subcontratadas pela Geofort junto à Belov Engenharia. O último furo de sondagem está previsto para novembro deste ano e o resultado completo dos estudos deve ser entregue no mês seguinte.

O cronograma de ações deste ano inclui ainda a contratação de estudos de engenharia e impactos ambientais (EIA-Rima) e urbanísticos, que estão em processo final de licitação.

O lançamento do edital para construção e concessão da ponte está previsto para o primeiro trimestre de 2014. O investimento estimado é de R$ 7 bilhões e a previsão é que as intervenções sejam concluídas entre 48 e 60 meses.

