Começa sábado vacinação contra Poliomielite e Multivacinação

Crianças de seis meses a cinco anos devem se vacinar contra a Poliomielite e Multivacinação, que acontece a partir de sábado, 15, e segue até 31 de agosto nos 417 municípios do estado. Este ano, o Ministério da Saúde determinou que 95% da população alvo, ou seja, no mínimo 907.698 crianças devem ser imunizadas contra a doença. Na Bahia, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) espera vacinar 955.417 crianças.

Nos centros e postos municipais estarão disponíveis todas as vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação da criança. A Sesab espera que os pais ou responsáveis não deixem de levar seus filhos para vacinarem contra a pólio e atualizarem o calendário vacinal.

A campanha deverá atualizar o esquema vacinal de acordo com o calendário básico de vacinação na caderneta de saúde das crianças menores de cinco anos. Não há meta pré-estabelecida de crianças a serem vacinadas e de cobertura vacinal a ser alcançada.

