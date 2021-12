Começa o forró das cidades do Recôncavo

Os festejos juninos de Amargosa (a 240 km de Salvador) começaram neste sábado, 19, e vão até o dia 27. Com quase 50 mil metros quadrados, a Praça do Bosque deverá receber cerca de 90 mil pessoas por dia a partir do dia 23. César Menotti e Fabiano, Saia Rodada, Zé Ramalho, Cavaleiros do Forró, Oswaldinho do Acordeon, Waldonys, Flávio José, Santana, Estakazero, Cissinho de Assis, Hugo Luna, Cangaia de Jegue, Seu Maxixe, Mariene de Castro, Flor Serena e Irah Caldeira estão na programação, entre outros artistas.









adblock ativo