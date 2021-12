Começa a 314ª edição da Romaria de Bom Jesus da Lapa

Teve início nesta terça-feira, 28, a 314ª edição da Romaria de Bom Jesus da Lapa, a 777 km de Salvador, com o tema Bom Jesus: consagrado pelo Pai para servir ao reino. Foi a primeira noite da novena preparatória, que termina dia 5 de agosto, véspera da festa principal do santuário de pedra, que atrai peregrinos de todo o Brasil.

A estimativa dos organizadores é que até o dia 6 de agosto, com diversas missas e procissão, uma média de 400 mil pessoas passem pelo santuário no oeste baiano, que recebe durante o ano todo cerca de 1,8 milhão de romeiros. Isso torna a cidade o terceiro maior ponto de atração do turismo religioso do país, atrás de Aparecida (São Paulo) e Juazeiro do Norte (Ceará).

"Na minha família a gente já cresce na devoção a Bom Jesus da Lapa, porque minha avó sempre dizia que era para ter fé que ele ajuda os pobres e os doentes. E ele sempre nos ajudou", disse a produtora rural Maria da Soledade. Ela, que mora na zona rural de Vitória da Conquista, mantém com as irmãs, filhas e sobrinhas a tradição de fazer pelo menos uma visita por ano ao santuário. "Melhor que seja na festa do Bom Jesus, pois é o nosso padroeiro".

História

O morro de pedra calcária e suas galerias de grutas foram descobertos em 1691 pelo português Francisco de Mendonça Mar, que havia saído a pé de Salvador, pelo sertão, com uma imagem do Jesus crucificado e outra de Nossa Senhora da Soledade, de acordo com os registros históricos do lugar.

Situado na margem do rio São Francisco, o local foi utilizado como moradia pelo português, que abrigava viajantes nas grutas, que desde então passaram a ser referência para os cristãos que habitavam a região do vale do rio São Francisco, que margeia o município.

Economia

Com a chegada de novos moradores, a cidade, que tem no turismo religioso um dos pontos fortes da economia, surgiu no entorno do morro. Outras fontes de renda são o comércio, a fruticultura do perímetro irrigado Formoso e a agricultura familiar.

"Para este ano uma das novidades que os romeiros terão é uma transformação na área em frente ao santuário", afirmou a secretária municipal de Turismo, Betânia Bastos.

