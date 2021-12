Combustível deve acabar nos postos de Salvador nesta sexta, diz sindicato

O combustível deve acabar nos postos de combustível de Salvador ainda nesta sexta-feira, 25. A previsão é do presidente do Sindicombustível, Walter Tannus. De acordo com ele, apenas 20% dos estabelecimentos ainda possuem gasolina e etanol na capital baiana.

A situação é ainda mais crítica em algumas regiões do interior da Bahia, que já estão sem combustível. É o que acontece em Ilhéus, Itabuna, Capim Grosso e região do extremo-sul da Bahia.

Sem conseguir comprar combustível, por conta da greve dos caminhoneiros, diversos postos amanheceram sem o produtos nesta sexta, 25. É necessário paciência para conseguir combustível nesta manhã, já que os estabelecimentos que ainda estão abastecidos estão com longas filas para atender o público, como ocorre no posto BR da Avenida Paralela, que está com fila desde às 6 horas.

O vendedor Fábio Ricardo conseguiu abastecer depois de passar por seis postos na Paralela e dois no Imbuí. "Fiquei 50 minutos na fila e o frentista disse que só tinha mais 2 mil litros de gasolina comum no estoque. Ou seja, não vai dar para abastecer tanta gente que está na fila", contou.

O movimento de motoristas buscando abastecer na avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, começou antes de 6 horas, quando os estabelecimentos da região ainda estava fechados. O mesmo ocorreu em outras regiões de Salvador, como avenida Tancredo Neves, Pernambués, Paralela, orla.

Segundo Walter Tannus, não há como dizer quais postos ainda possuem combustível, uma vez que esse cenário muda a todo momento. Ele ainda afirma que é necessário reserva combustível para situações de emergência. "Estamos fazendo um apelo aos revendedores para que guardem uma parte para destinar às ambulâncias e viaturas da polícia e bombeiros".

Caminhoneiros

O Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis do Estado da Bahia (Sindicom-BA) explicou, por meio de nota, que há mais de 500 caminhões parados nos terminais e bases de combustíveis em São Francisco do Conde, em Itabuna, Jequié, Juazeiro e Luiz Eduardo Magalhaes, onde se situam as principais bases de suprimento de diesel, gasolina e etanol (Confira a íntegra da nota abaixo).

O desabastecimento dos postos é consequência da greve dos caminhoneiros, iniciada na última segunda. A categoria faz bloqueios nas rodovias de todo país, inclusive da Bahia, impedindo a passagem de veículos de carga. Nesta quinta, 24, foi anunciado um acordo com o governo, mas mesmo assim os caminhoneiros mantêm os protestos nas estradas.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

