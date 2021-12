A Polícia Militar da Bahia (PMBA) vai iniciar uma operação na semana que vem em Salvador. Sem oferecer detalhes, o novo Comandante da instituição, coronel Paulo Coutinho informou, durante entrevista nesta sexta-feira, 12, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, que as operações vão passar por novas dinâmicas para ajudar a população.

"Na próxima semana estarei lançando a quinta operação na capital com utilização de motocicletas, com objetivo de aumentar capilaridade da PM em todos os setores e com certeza isso reverberará para a sociedade como uma sensação de segurança maior", comentou Coutinho.

O comandante destacou que utilizar de novas dinâmicas, em uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes como Salvador, é possível graças ao treinamento da equipe.

Linha dura

Quando questionado durante entrevista sobre a fama de 'linha dura' dentro da instituição, o coronel declarou que não se trata de ser 'linha dura', mas de lidar com profissionais que trabalham com seriedade.

"Sou um homem que não tolero desvio de conduta. Nossa instituição é feita de homens e mulheres sérios e sérias. Isso não quer dizer que sejamos linha dura, apenas se linha dura quer dizer ser sério. Se trata de ser correto, destacando os bons profisionais de forma meritocrática e deixando claro que a PM é formado por pessoas dispostas a proteger a sociedade", pontuou o novo comandante.

Da Redação Comandante da PMBA destaca novas dinâmicas nas operações em Salvador

Instituições financeiras

O coronel Paulo Coutinho também comentou sobre os ataques a instituições financeiras que ocorrem na Bahia e justificou sendo uma resposta do tráfico às ações da PM.

"O que observamos são reflexos do crime. Toda vez que nós pressionamos o tráfico de drogas, eles tendem a migrar para ataques a instituições financeiras, como bancos. A Bahia tem dimensão continental, maior que vários países da Europa, mas estamos trabalhando para cuidar da segurança da população da melhor forma possível".

