Comandante da PM orienta a tropa a manter os seus postos

O comandante da Polícia Militar, coronel Alfredo Castro recomendou, na noite desta sexta-feira, 18, a todos os oficiais e praças a manterem seus postos de trabalho, assegurando a proteção da população.

Castro voltou a negar o envolvimento das forças de segurança do Estado com a operação de prisão de Marco Prisco. "Foi uma ação da Polícia Federal, cumprindo mandado de prisão expedido pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal".

