Com salários de até R$ 3.100, inscrições para seleção de agentes do IBGE terminam hoje

Terminam nesta sexta-feira, 26, as inscrições no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais que irão trabalhar nas pesquisas de rotina do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em todo o país, estão abertas 5.623 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 552 para Supervisor/a de Coleta e Qualidade.

Na Bahia, são oferecidas, ao todo, 340 oportunidades. Dessas, 312 são para APM, sendo 128 em Salvador e 184 em outros municípios. As outras 28 vagas são para Supervisor/a: 14 na capital e 14 no interior.

Os dois cargos exigem Ensino Médio completo. A remuneração é de R$ 1.387,50 para APMs e de R$ 3.100 para Supervisores. Ambos têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e previsão de duração de contrato de um ano, podendo ser prorrogado.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Cebraspe. Lá também estão os editais completos e o quadro de vagas detalhado por município.

A taxa de inscrição para APM custa R$ 33,98. Já para as vagas de Supervisor/a, o valor é de R$ 30,27. O pagamento pode ser feito até o dia 29 de março.

As provas de ambos os PSS deverão ocorrer no dia 02/05/2021 e serão realizadas em todos os municípios onde há vagas.

Os contratados farão jus a auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

São os APMs que visitam domicílios e estabelecimentos, ou fazem contato via telefone, para a coleta de dados das diversas pesquisas rotineiras do IBGE. Também dão suporte à atualização dos levantamentos geocientíficos.

Já os Supervisores organizam, planejam e executam atividades previstas para as pesquisas e levantamentos. Também participam e atuam como instrutores em treinamentos.

