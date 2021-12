Com quadro estável, Dona Canô varia nível de consciência

De acordo com boletim médico divulgado no início da noite desta terça-feira, 18, não houve mudanças no estado de saúde da matriarca da família Veloso, Dona Canô (Claudionor Veloso), 105 anos. Ela permanece com quadro neurológico estável, mas com variação do nível de consciência.

A idosa está internada desde o último sábado, 15, na Unidade Cardiovascular Intensiva do Hospital São Rafael, em Salvador. A mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia sofreu um ataque isquêmico cerebral, em Santo Amaro da Purificação (a 80 quilômetros de Salvador), onde reside.

Ainda de acordo com o boletim, a pressão arterial de Dona Canô está instável e a paciente necessita de medicação venosa. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

