Com presença de Rui Costa, Teatro Candinha Dória é inaugurado em Itabuna

O governador Rui Costa realizou nesta sexta-feira, 26, uma visita guiada com a imprensa ao Teatro Municipal Candinha Dória, em Itabuna. O evento marcou a inauguração do novo equipamento cultural na região. Após apresentar as instalações aos jornalistas, o governador e o prefeito da cidade, Fernando Gomes, concederam entrevistas no local.

Logo de cara, o gestor municipal fez questão de enfatizar o impacto extremamente positivo que a obra irá gerar na para o município e as demais cidades vizinhas. "Esse teatro será bom para Itabuna, para a região cacaueira, para a Bahia, para todos. Teatro é cultura. Estamos com palco lotado até janeiro, inclusive. Isso dará um balanço muito bom na economia. Tem muitos artistas aqui na região, só faltava um teatro para eles praticarem", lembrou Gomes.

De acordo com Rui Costa, a qualidade do novo equipamento será importante não somente para a cidade, mas para o país. "Hoje nós estamos entregando esse belíssimo equipamento, um teatro maravilhoso. Não tenho nenhuma dúvida em dizer que é um dos melhores do Brasil, a altura do que a região merece".

No casa cultural de artes cênicas Candinha Dória, o governo do estado informou que foi aplicado, considerando a primeira parcela, algo em torno de R$ 30 milhões. Para Rui, o investimento será revestido e, agora, passará a servir toda a população. No entanto, as obras não param por aí.

"Amanhã, inauguraremos mais um posto de saúde. Essa noite irei autorizar uma grande reforma no centro cultural de Itabuna, para que tenhamos dois espaços novos de cultura. Agora, teremos em poucos dias o início físico das obras de duplicação Ilhéus-Itabuna, entre outros", prometeu o governador.

A abertura do espaço, com capacidade para 600 pessoas, contará com três dias de programação promovida pelo Governo do Estado."A partir do dia 29 já teremos um evento em homenagem às mulheres. Depois, teremos algumas festividades de inauguração até o dia 3. O teatro receberá apresentações de dança, teatro, poesia, orquestra, corais, todos da nossa cidade e locais vizinhos que estarão se apresentando voluntariamente para toda a comunidade. Os ingressos serão gratuitos e todos terão acessos à esse espaço que é nosso e que ganhamos através do nosso prefeito e do governador. ", informou a diretora do espaço, Cláudia Dórea.

