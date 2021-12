Com ponte, ferry vai se transformar em um produto de pouca necessidade, prevê secretário

O secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster, afirma que os empresários chineses têm até 27 de abril para assinatura do contrato de construção da Ponte Salvador - Itaparica. O consórcio chinês venceu a licitação para a obra no fim do ano passado.

"Os chineses estão famintos para fazer esta ponte. É a obra mais importante das empresas chinesas no exterior neste momento", afirmou Dauster em entrevista à Rádio Sociedade nesta terça-feira, 18.

Ainda segundo o secretário, o atual sistema ferry-boat deverá sair da rotina da população após a construção da ponte. "O ferry vai se transformar em um produto de pouca necessidade", previu.

Dauster lembrou que o pedágio da ponte terá custo médio de R$ 45,00. Durante a obra, aproximadamente 6 mil operários irão trabalhar na execução do projeto.

A ponte terá uma altura de 85 metros, se tornando a mais alta da América do Sul, segundo o titular da Casa Civil. A estrutura não impedirá a chegada de navios ao Porto de Salvador. "Os grandes transatlânticos farão uma curva antes de passar pela ponte até chegar ao porto".

