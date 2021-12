Com Lira de saída, Flu já se movimenta por novo técnico

Em campanha de sucesso na Série D do Campeonato Brasileiro, o Fluminense de Feira sofre um baque com a iminente saída do técnico Arnaldo Lira. Ele afirma já ter tomado a decisão de deixar o cargo - após a partida de volta da 2ª fase da competição nacional, domingo, contra o Sete Dourados-MS - para cuidar de sua candidatura para vereador em Fortaleza (CE).

Presidente do clube, Gerinaldo Costa admite já estar se movimentando em procura de um novo treinador, mas garante que a prioridade do momento é tentar convencer Lira a ficar. "Teremos uma reunião na terça após o jogo em Dourados. Ele está bem balançado, mas ainda há uma ponta de dúvida. Estamos fazendo de tudo para ele permanecer", afirmou o dirigente.

Costa ressalta que, caso a classificação se confirme (o Flu ganhou na ida, em Feira, por 2 a 0), o time terá duas semanas de intervalo até o duelo seguinte, pelas oitavas. "Aí, se ele sair mesmo, teremos tempo para trabalhar já com o novo técnico", disse.

Juazeirense

Além do Touro do Sertão, a Bahia tem como representante na Quarta Divisão do Brasileiro a Juazeirense, que ainda não estreou na segunda fase.

O confronto de ida será neste domingo, às 16h, no estádio Adauto Moraes (Juazeiro), diante do São Raimundo-PA. O retorno acontece em Santarém no dia 7 de agosto, também um domingo, às 18h30.

