Com investimento de R$ 5,3 mi, governador autoriza recuperação da BR-420

Foi autorizada nesta quinta-feira 7, a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da rodovia BR-420, no trecho que liga a cidade de Pojuca (a 74,7 km de Salvador) ao entroncamento da BR-110, no município de Catu, no valor de R$ 5,3 milhões.

Na ocasião, Rui Costa também entregou três viaturas para a Polícia Militar de Dias D´Ávila, Mata de São João e Pojuca, além de um trator com implementos agrícolas para a Associação Comunitária de Coqueiro.

Segundo o governador, a recuperação da rodovia foi uma das "importantes autorizações" que realizou no dia. "Um trecho de quase oito quilômetros que será pavimentado, beneficiando moradores e quem mais circula pela região" afirmou.

Dentre os implementos agrícolas citados, está prevista a implantação de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água em Pacas, na zona rural, com recursos no valor de R$ 140 mil. Estima-se que o equipamento atenda a 120 moradores do local.

Quanto a saúde, Rui autorizou a construção de Academias de Saúde nas cidades de Pojuca e Mata de São João. Juntos, os investimentos nas unidades somam aproximadamente R$ 500 mil. Ainda em Pojuca, o governador propôs uma parceria entre estado e município para reativação das salas de cirurgia do Hospital Municipal Carlito Silva.

