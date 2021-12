Com investimento de R$ 4 milhões, nova UPA é inaugurada em Barreiras

Com investimento de R$ 4 milhões, uma nova Unidade de Pronto Atendimento foi inaugurada nesta quinta-feira, 6, no município de Barreiras, oeste do estado. A UPA tem capacidade para 250 pacientes por dia e dispõe de 17 leitos, laboratório clinico e equipamentos para auxiliar o diagnóstico.

O local vai atender urgências e emergências, ajudando na redução das filas nos prontos-socorros dos hospitais.

O evento teve a presença do vice-governador do Estado, João Leão, e também contou com a participação do subsecretário estadual de Saúde, Adil Duarte; os secretários estaduais de Planejamento, Antonio Henrique Moreira; de Desenvolvimento Urbano, Demir Barbosa; de Recursos Hídricos, Cássio Peixoto; entre outras autoridades.

Além da UPA, a Policlínica Regional de Barreiras está sendo construída, e vai atender municípios da região com exames de imagem de média e alta complexidade. Já o Hospital do Oeste está passando por ampliações, implantando serviços de oncologia e cardiologia.

