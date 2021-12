Com investimento de R$ 2,7 milhões, Operação Verão da SSP contará com 25 mil profissionais

A partir desta quarta-feira, 4, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia reforça o policiamento no estado para a 'Operação Verão'. Serão investidos mais de R$ 2,7 milhões e cerca de 25 mil profissionais, entre policias e bombeiros, farão plantões extras em eventos que serão realizados com a chegada da estação do sol.

As áreas e pontos turísticos das principais cidades baianas receberão policiamento ostensivo e preventivo até o dia 29 de fevereiro de 2020. Durante a Operação Verão, a Polícia Militar empregará 23 mil policiais, o Corpo de Bombeiros 3.175 e a Polícia Civil 327 servidores a mais, totalizando 25.502 profissionais.

Entre as cidades e localidades litorâneas beneficiadas com o apoio policial estão Salvador, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Arraial D' Ajuda, Trancoso, Santa Cruz de Cabrália, Santo Amaro, Morro de São Paulo, Vera Cruz, Itaparica, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Paulo Afonso, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Senhor do Bonfim, entre outros.

Os destinos turísticos terão suporte de equipamentos como viaturas de duas e quatro rodas, aeronaves, lanchas, jet skis, unidades de atendimento pré-hospitalar, autobombas tanques, além de animais da polícia montada e cães especializados em busca de pessoas e de materiais ilícitos. Para os turístas estrangeiros, policiais bilíngues estarão em pontos turísticos e áreas de trânsito, como Pelourinho e Aeroporto.

O subsecretário da Segurança Pública, Ary Pereira de Oliveira, enfatizou que praias, rios, sítios históricos, museus e principais eventos musicais que encerram o ano e antecedem o carnaval serão monitorados pelas forças policiais. “Estamos reforçando para que o cidadão aproveite o verão com tranquilidade e tenha, se necessário, o apoio policial de forma célere”, afirmou o gestor.

adblock ativo