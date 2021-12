Com investimento de R$ 2 mi, Madre de Deus receberá unidades de saúde

Um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) será construído na cidade de Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador (RMS).A obra, que tem previsão de conclusão para oito meses, foi autorizada nesta terça-feira, 10, pelo governador Rui Costa.

O Caps oferecerá atendimento a pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, de forma que ajude na reinserção social pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares. A unidade vai funcionar em cinco dias na semana, das 8h às 18h.

Em visita a cidade, Rui também assinou uma ordem de serviço para a construção de uma unidade do Programa Academia de Saúde. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado, os recursos para esta obra serão no valor de R$ 198,5 mil.

Já a Academia de Saúde ficará na praça de Lazer, com prazo de conclusão em quatro meses. O programa contribui para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais, atividade física, lazer e modos de vida saudáveis.

