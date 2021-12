Com inéditas e releituras, 'Jau Ao Vivo' promete emocionar público no YouTube

Levar o público ao delírio é o que promete o projeto"Jau Ao Vivo", lançado nesta sexta-feira, 25, disponível no canal da Macaco Gordo no YouTube e plataformas digitais. No repertório, Jau traz releituras, que prometem levar a todos para uma viagem de sons e lembranças. O registro vai estar disponível também no Spotify .

Músicas como “Aviãozinho”, famosa nos vocais da banda Cheiro de Amor, porém nunca gravada pelo compositor, vão ser exibidas. O artista revisita canções de outros compositores, como “Dona Cila”, de Maria Gadú, e “Deus Me Proteja”, de Chico César e Dominguinhos, que ganhou o Brasil com a ajuda da campeã do BBB21 Juliette Freire.

“É um registro especial, de uma noite muito bonita e que pude mostrar tanto músicas que eu escrevi, mas nunca gravei, como outras canções que me tocam e que eu queria ter gravado. Sem dúvidas, é uma gravação que vai emocionar muita gente, que me emocionou e que vai levar alegria nesse momento tão conturbado”, afirmou Jau.

Jau Ao Vivo tem direção de Chico Kertész, cenografia de Peu Caldas e fotografia de Rodrigo Maia. A produção geral fica a cargo da Macaco Gordo.

