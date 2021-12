Com homenagem ao Dia dos Pais, filme da Propeg é premiado em Cannes

A agência Propeg foi a vencedora do Leão de Prata na categoria Film do Cannes Lions 2018. O vídeo “True Colors”, produzido em homenagem ao Dia dos Pais para o Grupo Gay da Bahia (GGB), retrata a história de Cézar Sant’Anna, um pai que comemora pela primeira vez a data com o seu filho.

A criança narra em detalhes a relação dos dois, demonstra todo seu amor, admiração, gratidão e as coisas que acha mais especiais no pai. Ao final, uma revelação tocante: o que o filho acha mais especial no pai é saber que ele veio de sua barriga.

O comercial tem como objetivo mostrar que o amor não tem gênero, além de ressaltar a importância das pessoas lutarem por um mundo sem preconceito. Nesse momento em que o mundo se encontra, com relevantes transformações na sociedade, os debates sobre identidade de gênero estão cada vez mais em pauta – na mídia, nas telenovelas, nas conversas em família e entre amigos etc

O filme “True Colors” foi criado pela agência Propeg, com produção da Vapt Filmes e produção de áudio da Lira Música.

