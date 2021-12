Com fratura no fêmur, João Durval é internado em hospital

O ex-senador e ex-governador João Durval Carneiro deu entrada neste domingo (12) no Hospital da Bahia, em Salvador, após sofrer uma fratura no fêmur. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital., segundo a qual, o estado geral de saúde do ex-senador é bom e ele será submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (13). Um boletim médico deverá ser divulgado após o procedimento. Não há informações sobre o que causou a fratura. A reportagem tentou entrar em contato com dois filhos de Durval: o ex-prefeito de Salvador João Henrique e o ex-deputado federal Sérgio Carneiro. Nenhum dos dois, porém, atendeu às ligações.

