Com extinção das Dires, servidores da saúde se mobilizam

Os servidores da 4ª Diretoria Regional de Saúde (Dires/Santo Antônio de Jesus) se reuniram na tarde desta terça-feira, 19, como o ex-secretário de saúde, Jorge Solla, para discutir a extinção das Dires e a indefinição sobre o destino dos servidores. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) comunicou que não deixará de ouvir a categoria, mas não deu mais detalhes sobre o assunto.

A extinção das Dires de todo o Estado atende à Lei Nº 13.204 de 11 de Dezembro de 2014, que cria os Núcleos Regionais de Saúde (NRS) no seu lugar. Contudo, ainda não está definido para qual órgão serão realocados os servidores das Dires e quais funções irão desempenhar.

Segundo informações da Sesab, a medida se justifica pela maturidade administrativa atingida pelo Serviço Único em Saúde (SUS), não sendo mais necessária a tutela do Estado. A Secretaria informa ainda que nenhuma ação sobre a alocação funcional dos servidores será tomada pelo Governo do Estado sem que haja diálogo com a categoria .

Já os servidores argumentam que a extinção da 4ª Dires afetará negativamente a prestação de diversos serviços de saúde nos 13 municípios da região atendidos pela diretoria, como fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo para tratamento de doenças graves, controle de surtos e epidemias, inspeção de hospitais e distribuição de soros e vacinas para hospitais.

