Com estoque crítico, Hemoba faz campanha de doação de sangue

Na semana em que a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) comemora o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, a instituição está com o estoque crítico de quatro dos oito tipos sanguíneos (A-, AB-, O- e O+). Além disso, o Hemoba também está em alerta para o tipo B negativo. Apenas o banco de A, B e AB positivo estão estáveis, conforme balanço divulgado no site da entidade nesta terça-feira, 22.

Diante desse cenário, o Hemoba aproveita o período para promover a campanha "Desafio no Sangue", com o intuito de promover a doação regular de sangue. Conforme estatísticas da instituição, apenas 1,4% dos baianos buscam o Hemoba com frequência. Esse percentual está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O ideal seria que entre 3% e 5% da população doasse de forma regular.

É o que faz José Conceição Fabiano, que compareceu nesta manhã para doar mais uma vez. "Acho válido doar. A população deveria ajudar mais", explicou.

Para facilitar a doação, unidades móveis vão atender a população entre esta terça, 22, e quinta, 25, no Salvador Shopping, das 8h às 17h. A sede do Hemoba, na avenida Vasco da Gama, também vai funcionar em horário estendido no sábado, das 7h30 às 18h30.

Critérios

Doadores devem ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Também é importante estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto.

