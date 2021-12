Com ciúmes, marido mata mulher a golpes de faca em Feira

Uma mulher foi morta pelo marido a golpes de faca, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), na madrugada desta quarta-feira, 1º. Segundo o site Acorda Cidade, Jackson dos Santos Lima golpeou Josenice de Jesus Cunha, 49 anos, durante uma reunião entre amigos, que acontecia na rua Aeroporto, no conjunto George Américo.

Testemunhas contaram ao site, que durante a noite, o acusado teria agredido a vítima com um tapa no rosto. Josenice então revidou e os dois entraram em luta corporal. Na briga, Jackson golpeou a mulher no tornozelo e no tórax, atingindo o pulmão esquerdo da vítima, que acabou sufocando com o sangue.

As pessoas que presenciaram a cena ainda relataram que a briga foi motivada por ciúmes. O acusado fugiu do local após cometer o crime. Os amigos do casal ainda tentaram impedir as agressões, mas não conseguiram. Eles compareceram à delegacia e já prestaram depoimentos.

