Com auxílio de drone, polícia encontra plantação com 200 mil pés de maconha

Com a utilização de um drone, a polícia encontrou na manhã desta terça-feira, 8, no norte da Bahia, uma plantação com aproximadamente 200 mil pés de maconha, o equivalente a 30 toneladas da droga. A vegetação foi localizada entre os distritos de Ilha Redonda, na cidade de Curaçá, e Pedra Branca e Ibó, em Abaré. Ninguém foi preso.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), essa é uma das maiores plantações de maconha descobertas no estado. A região fica próxima ao 'Polígono da Maconha', como é conhecido o conjunto de 13 municípios localizados entre a Bahia e Pernambuco.

A droga foi achada após investigação da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Caatinga), que usou um drone para localizar a plantação do alto. “Esta ferramenta é fundamental para a descoberta deste e de outros cultivos da droga na região”, ressaltou o comandante da Cipe, o major Wildon Reis, em nota divulgada pela SSP-BA.

Policiais ainda estão no local para destruir a plantação

Além da Cipe/Caatinga, participam da operação equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). As unidades permanecerão na roça para retirada da droga. A polícia acredita que serão necessários mais de 10 dias para concluir a remoção de toda a plantação, que será posteriormente incinerada.

