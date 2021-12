Com auxílio de cão farejador, PM encontra fuzil e espingarda em Sussuarana

O cão farejador Ajax, do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChq-PM), auxiliou policiais em uma operação na noite desta segunda-feira, 29, onde foram aprendidas armas e munições em uma área de mata fechada no bairro de Sussuarana, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os militares realizavam ações de reforço, na localidade de Novo Horizonte, quando visualizaram homens armados. Os criminosos fugiram por uma região de mata fechada quando perceberam a presença policial.

Ainda de acordo com a pasta, durante varreduras, com apoio do cão Ajax, foram encontrados um fuzil calibre 7,62, uma espingarda calibre 12, carregador e munições.

"A população pode ajudar passando informações através dos telefones 3235-0000 ou 190", disse o comandante do BPChq, tenente-coronel Paulo Guerra. Os armamentos foram apresentados na Central de Flagrantes.

adblock ativo