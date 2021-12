Com 2,3 km de extensão, obra de ligação entre BR-324 e Mata Escura começa nesta terça

Será iniciada nesta terça-feira, 3, as obras de construção da nova ligação viária entre a BR-324 e o bairro da Mata Escura, em Salvador. O investimento para a nova via que terá 2,3 km de extensão será de R$ 13 milhões. A previsão de duração das intervenções é de seis meses.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço, que contará com a presença do prefeito ACM Neto e do vice Bruno Reis, será na Rua direta da Mata Escura, a partir das 9h30.

De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a via possibilitará a conexão do fluxo proveniente da Av. Barros Reis e do Arraial do Retiro com o sistema viário do bairro da Mata Escura. O trecho inicial do projeto se localiza no entorno da Estação metroviária de Bom Juá e finaliza no alto do bairro de Mata Escura.

Os serviços envolvem obras de pavimentação, drenagem, implantação de ponte e contenções de encosta. Além disso, a nova ligação entre a rodovia federal e Mata Escura pretende promover o ordenamento e a melhoria da mobilidade dos veículos, e a circulação dos pedestres.

