Colombiano morre com tiro na cabeça em Vitória da Conquista

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória da Conquista, a 520 km de Salvador, investiga desde esta terça-feira, 3, a morte do colombiano John Hermes Jimenez Alzate, de 21 anos.

Ele foi morto, na noite de segunda, 2, com um tiro na cabeça, em uma estrada vicinal, próximo da comunidade rural São Bento, local que dá acesso ao município de Barra do Choça.

Moradores da vizinhança onde o crime aconteceu perceberam que dois veículos teriam chegado ao local. Eles contaram aos policiais que os ocupantes desceram e, logo após, se ouviu um tiro e o som dos carros fugindo em alta velocidade. Não há estimativa sobre o número de participantes.

O delegado titular da DHPP, Hudson Santana, afirmou que as informações preliminares dão conta de que o rapaz morava em Vitória da Conquista, desde o ano passado, e que fazia agiotagem na região de Vitória da Conquista.

Barreiras

Funcionário Público há mais de 20 anos, Pedro Alves de Carvalho Barreto, 64, foi encontrado morto na manhã desta terça, na casa em que morava, no bairro Morada da Lua, em Barreiras, a 858 km de Salvador.

Ele estava com as mãos amarradas e a boca amordaçada e tinha um corte profundo no pescoço. A casa estava revirada. A polícia suspeita de que mais de uma pessoa está envolvida no crime e que é um caso de latrocínio (roubo com ocorrência de morte), pois objetos foram levados.

