Colisão provoca duas mortes e deixa três feridos na BA-489

Uma colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas mortas e três feridas no final da tarde de domingo, 14. O acidente ocorreu na BA-489, na ligação entre os municípios de Itamaraju e Prado.

De acordo com as informações do site Teixeira News, os dois veículos se chocaram de frente. Logo depois, eles pegaram fogo. Os automóveis ficaram destruídos. Uma área da marginal da via também foi atingida pelas chamas.

Ainda conforme o site, entre os mortos, uma mulher que residia no Prado e uma criança de Itamaraju.

As outras vítimas foram duas jovens e um homem identificado Antônio da Silva. Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) de Prado.

A polícia esteve no local e realizou o levantamento cadavérico. Os corpos foram encaminhados para o IML de Itamaraju.

