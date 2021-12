Colisão na BR-116 mata casal e deixa filhos feridos em Conquista

Um acidente envolvendo um carro da marca Corola e uma carreta causou a morte de um casal nesta quinta-feira, 5, por volta das 6h, na BR-116, na altura da cidade de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). Uma criança e um jovem, filhos do casal, ficaram gravemente feridos.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão teria sido provocada após o condutor da carreta tentava realizar uma manobra de conversão à esquerda para acessar o Posto São Jorge. Neste momento, o motorista invadiu a pista contrária, causando a colisão lateral com o Corola.

Ainda de acordo com a PRF, os pais morrem na hora por conta do impacto. Uma garota de 11 anos e o irmão dela, de 18 anos, foram socorridos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde permanecem em estado grave. A identidade deles, assim como a dos pais, não foi divulgada.

O motorista da carreta, que não tive o nome relevado, saiu do acidente sem ferimentos. A irmã dele, que estava como passageira, também não ficou machucada.

