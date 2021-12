Colisão na BR-116 deixa 5 feridos e congestionamento de 9 Km

Um acidente envolvendo seis veículos, entre eles cinco carretas, deixou cinco feridos e ainda provoca um congestionamento de cerca de 9 Km na BR-116, região do município de Feira de Santana, na manhã deste sábado, 11.

As vítimas, identidades não reveladas, foram encaminhadas para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, segundo a Via Bahia Concessionária de Rodovias S/A, administradora do trecho. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

A colisão ocorreu por volta das 7 horas, no Km 452, próximo ao Posto Fiscal de Santo Estevão.

