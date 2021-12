Colisão na BR-020 mata seis pessoas da mesma família

Uma colisão envolvendo um carro de passeio, modelo Pálio, e uma carreta matou seis pessoas da mesma família neste sábado, 20. O acidente aconteceu, por volta de 5h50, no KM 10 da BR-020, em Luís Eduardo Magalhães (município a 961 km de distância de Salvador).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são dois homens, três mulheres e uma criança. Todos eles estavam a bordo do carro. O motorista da carreta não se feriu.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, porém, a hipótese preliminar é que o motorista do carro tenha cochilado no volante. O condutor da carreta informou à polícia que não estava fazendo ultrapassagem e que o veículo de passeio invadiu a contramão.

Com o impacto, o Pálio foi arrastado para fora da pista e ficou completamente destruído. A família que morreu no acidente morava em Brasília e vinha para a cidade de Luís Eduardo para um casamento.

