Colisão mata um e deixa um taxista e um turista feridos

Um acidente ocorrido, na manhã deste domingo, 29, deixou um morto e dois feridos. A colisão entre um carro modelo Prisma e um Safira (táxi de placa NZC-9373) aconteceu perto da ponte do Rio Joanes, sentido Camaçari - Lauro de Freitas.

Gregue de Oliveira, que dirigia o Prisma, morreu no local. Paulo Sergio Ramos do Santos, motorista do taxi, e o turista inglês, Mattew Jamal Benjamin, foram encaminhados ao hospital. O estado de saúde dos dois não foi divulgado.

