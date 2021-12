Um grave acidente envolvendo uma caminhonete Montana e um caminhão deixou um morto e dois feridos na BR-101, próximo ao Restaurante Parada do Pedrão, no município de Teixeira de Freitas (a 689 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Montana seguia para o Espírito Santo, quando ainda por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu na lateral do caminhão, que trafegava na direção oposta. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, 18.

Edivaldo Henrique Babisk, 17 anos, natural de Linhares (ES), que estava como carona da caminhonete, morreu no local. Já o motorista do mesmo veículo, que não teve o nome divulgado, ficou preso às ferragens.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência e encaminhado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde permanece internado. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. As informações são do site Teixeira News.

Da Redação Colisão mata jovem e deixa motorista preso às ferragens

