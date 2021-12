Colisão frontal entre dois veículos mata 5 pessoas na BR-324

Uma colisão frontal entre uma van e uma picape modelo Strada deixou cinco pessoas mortas e uma ferida. O acidente aconteceu por volta das 23h de quinta-feira, 24, na altura do km 414 da BR-324, em Nova Fátima, próximo ao município de Riachão do Jacuípe (a 200 quilômetros de Salvador).

De acordo com o site Acorda Cidade, as vítimas eram dos dois veículos. Na picape, viajavam quatro homens da cidade de Pé de Serra, região do sisal baiano. Três deles eram irmãos e estavam retornando para casa após fazerem uma entrega de queijo na cidade de Juazeiro.

O outro veículo envolvido na batida era a van de placa HMY-9746, licença de Belo Horizonte, que pertence à empresa Esdeva e estava carregada com panfletos.

A pista precisou ser interditada por alguns momentos para remoção dos corpos e foi liberada na manhã desta sexta, 25. O tráfego na via está normalizado.

A pessoa ferida, que ainda não teve a identidade revelada, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foi encaminhada para Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

adblock ativo