Colisão frontal entre carro e van deixa um morto na BR-235

Um acidente envolvendo um carro e uma van deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira, 23, na BR-235, que liga os municípios de Petrolina (PE) e Casa Nova (BA).

A vítima foi o professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão) Alexandre Ferreira dos Santos, que conduzia o veículo menor e não resistiu ao impacto, morrendo no local.

Alexandre trafegava pela rodovia quando perdeu o controle do carro e saiu da pista, colidindo com a van, que estava no sentido contrário.

