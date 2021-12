Colisão frontal entre caminhão e caminhonete deixa três mortos na BA-262

Dois homens e uma mulher morreram na madrugada desta segunda-feira, 27, em uma colisão frontal envolvendo um caminhão e uma caminhonete. O acidente aconteceu por volta de 4h, no km 334 da BA-262, entre as cidades de Vitória da Conquista e Anagé, no Sudoeste baiano.

As vítimas foram o motorista da caminhonete, de 34 anos, e os dois passageiros, de 40 e 66 anos, que morreram no local. Já o condutor e o carona do caminhão sofreram ferimentos leves. Com o choque, o veículo menor teve a frente destruída e o caminhão ficou virado na pista.

Os corpos das vítimas, ainda não identificadas, foram retirados das ferragens pelos bombeiros e encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Conquista. As informações são do site Blitz Conquista.

Três ocupantes da caminhonete morreram no local da colisão (Foto: Frarlei Nascimento | Blitz Conquista)

