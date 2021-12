Colisão frontal deixa quatro feridos na BR-101

Um acidente envolvendo dois carros deixou quatro pessoas feridas na madrugada deste sábado, 8. Os veículos colidiram frontalmente no trecho da rodovia BR-101, entre as cidades de Itamaraju e Itabela, próximo ao distrito de Montinho.

Segundo informações do site Itamaraju Notícias, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. As vítimas, cujos nomes não foram revelados, foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Itamaraju. Não há informações sobre o estado de saúde.

Parte da via foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a unidade policial responsável pela via, mas até o momento da publicação não obteve retorno. As circunstâncias do acidente são desconhecidas.

