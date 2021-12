Colisão frontal deixa cinco feridos em Vitória da Conquista

Uma colisão envolvendo dois carros deixou cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 10, na BA-256, trecho do povoado de Estiva, na zona rural de Vitória da Conquits (distante a 509 Km de Salvador). As informações são do Blog do Anderson.

Ambulâncias do SAMU prestaram os atendimentos aos feridos. (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

No choque, os dois veículos foram parar no acostamento da rodovia. Devido ao incidente, que ocorreu por volta das 10h30, a rodovia apresentou lentidão nos dois sentidos por quase duas horas.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária estadual (PRE) estiveram no local para prestar socorro aos feridos.

O estado de saúde e o hospital para onde foram encaminhados é desconhecido.

