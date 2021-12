Colisão envolvendo carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-135

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão baú deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira, 17, na BR-135, em Riachão das Neves. A colisão aconteceu por volta das 7h50.

De acordo com informações do site Sigi Vilares, o condutor da picape Fiat Strada perdeu o controle da direção do veículo, invadiu a contramão e bateu com o caminhão. O motorista morreu no local.

Zé Mário estava com um carona que ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Municipal de Riachão das Neves, por um médico que passava na hora do acidente.

Ao Blog do Vilares, uma testemunha contou que " Vinha atrás do caminhão, e o motorista do carro perdeu o controle, rodou na pista e entrou na contramão, atingindo o caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi encaminhada ao local, e comprovou a morte da vítima. O condutor do automóvel estava a trabalho pela empresa Eletron-Volt.

