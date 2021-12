Colisão entre viatura da PRF e outros sete veículos deixa três mortos na BR 135

Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas após um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros sete veículos, na noite desta quarta-feira, 8, no km 128 da BR 135, próximo a cidade de Riachão das Neves (a 911 km de Salvador).

De acordo com a PRF, os policiais estava no local em atendimento a um tombamento de veículo com derramamento de carga, quando outro caminhão colidiu com a viatura. Com o impacto, outros sete veículos foram envolvidos no acidente.

Alguns populares que estavam no local fora atingidos com o acidente. Os policiais rodoviários federais receberam atendimento médico e estão bem.

Ainda segundo a PRF, o condutor do veículo responsável pelo acidente evadiu do local. Com o impacto do acidente, outros sete veículos foram atingidos.

adblock ativo