Colisão entre veículos deixa um morto e seis feridos na BA-001

Uma colisão entre dois veículos de passeio, na noite do último domingo, 13. deixou um morto e seis feridos, cinco deles de uma mesma família, no Km-685 da BA-001, entre as cidades de Prado e Alcobaça.

De acordo com o portal Acorda Cidade, o acidente aconteceu após uma tentativa de ultrapassagem de um dos veículos.

A vítima que morreu no acidente ainda não teve a identidade revelada. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas. Um homem que estava no banco do carona, identificado como Daniel Calixto da Silva, teve ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital de Prado.

Já os ocupantes do outro carro, um casal e três crianças, duas de 7 anos e uma de três, tiveram ferimentos leves e foram atendidos na unidade de Pronto Atendimento do município de Prado.

